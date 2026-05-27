「頭がいい」「頭が悪い」とは現代において何を指すのか？婚活市場におけるモテる女性の変遷と、ジブリアニメ『火垂るの墓』におけるSNSの反応を題材に考えてみたい。※本稿は、組織開発コンサルタントの勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。「高学歴の女は結婚できない」は本当か？ひと昔前は「女の子はちょっとバカなほうがモテる」という言説が世間の常識でした。「頭がいい女は