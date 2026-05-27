国が定める被爆地域の外で原爆に遭った被爆体験者らが、長崎市の鈴木市長に要望書を手渡し早期救済を求めました。 鈴木市長と面会したのは被爆体験者の岩永 千代子さん、山内 武さんと支援者計14人です。 （被爆体験者 岩永 千代子さん） 「本当に私たちは科学的合理的な面で一蹴されてきた。被爆体験者は被爆者だということを認めてほしい。全世界に訴えてほしい。私たちは被爆者ということを市長自らの言葉をい