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●ネイス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月30日 事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式） 及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営 （直営方式） 仮条件決定日：6月10日 想定発行価格：1290円 上場時発行済み株式数：410万株 公募：10万株 売り出し：105万株 オーバーアロットメントに