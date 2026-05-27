5月27日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■継続―――――――――――――― イクヨ [東証Ｓ]決算月【3月】5/27発表（場中） 26年3月末現在の株主名簿に記載され、同年6月末まで継続保有する500株以上の株主を対象に、総額1000万円相当のビットコインを贈呈する。詳細については決定次第公表する。 株探ニュ