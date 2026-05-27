気象情報です。 27日は雨や曇りで蒸し暑い1日となりましたね。 県内は28日も雲が広がる予報で、にわか雨の可能性もあります。 折りたたみ傘を持っておくとよさそうです。 ▽28日(木)の天気図 ▽28日(木)の天気 ▽28日(木)の気温 ▽28日(木)の洗濯情報 ▽28日(木)の紫外線情報 ▽28日(木)の熱中症情報 ▽28日(木)のPM2.5予想