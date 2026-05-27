2026年5月26日、韓国・チャンネルAは「アジアの石油市場における原油在庫が限界に近づいているとの指摘が出た」と伝えた。米カーライル、エネルギー部門の最高戦略責任者（CSO)が米CNBCのインタビューで「アジアはすでに最低運用水準に迫っている」との見方を示した。また、「欧州は約1カ月後、米国は7月ごろに問題が発生する可能性がある」とも指摘した。また別のメディアは、「米国とイランの停戦交渉が最終段階に入り、ホルムズ