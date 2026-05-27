5月26日、フリーアナウンサーの古舘伊知郎がYouTubeを更新し、タレントのあのと鈴木紗理奈をめぐる騒動に言及した。そこでの発言が、物議を醸している。騒動の発端は、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は?」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。これに対し、鈴木がInstagramのストーリーズで反論し、大きな注目を集めた。「あのさんは23日のXで、番組