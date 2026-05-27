27日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、ミドルブロッカーの髙橋健太郎（31）と堺爽人（23）、川口柊人（25）、岩本大吾（25）、セッターの河東祐大（28）、と前田一誠（34）、リベロの荒木琢真（23）と高橋和幸（26）、オポジットのステファン・ボワイエ（30）と出水充希（22）、アウトサイドヒッターの藤中謙也（32）と藤原直也（24）、トリー・