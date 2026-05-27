26日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、阪急ターミナルビル屋上で開催される阪急ビア横丁に所属選手4名が出演することを発表した。クラブ公式Xが伝えている。 6月25日（木）から9月12日（土）にかけて開催される阪急ビア横丁。「サントリーサンバーズ大阪の選手に会えるDay」として6月30日（火）に髙橋塁と染野輝が、7月2日（木）に柏