ツインズ戦で8回に同点弾米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆外野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦の8回に19号同点2ランを放った。この瞬間、被弾投手が思わず見せた“珍行動”に、米国のファンが「ピッチャーを見てみろ」「嘘やろって感じ」などと驚きの声を上げている。村上は2点を追う8回、1死一塁で打席に立つとツインズの剛腕ジョー・ライアンの3球目、低めスイーパーを捉えた。引っ張った打球はポール際