「広島−ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテ先発の毛利が３回４安打２失点で降板した。二回に持丸に左越え先制ソロを被弾。三回には名原に中前適時打を浴びた。四回、２死一塁で２度目の打席が回って来たところで、サブロー監督が代打・岡を起用した。降板後は「２イニング連続で失点してしまいましたしそこは反省したいところです」とコメントした。