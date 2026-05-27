俳優の山下リオ（33）が27日までに自身のSNSを更新。東京・渋谷でのまさかの出来事を語った。【写真】「似合う！」金髪ショート姿の山下リオ山下は「渋谷でスカウトされました笑」と告白。「新人女優として、デビューさせてもらえますかね？」と冗談交じりにつづった。山下は1992年10月10日生まれ、徳島県出身。今年俳優活動20周年を迎える中での報告に、ファンからは「そのスカウトマンは見る目がありますね」「ちょっと笑