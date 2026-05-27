米大手議決権行使助言会社グラスルイスが、中部電力が6月の定時株主総会に諮る勝野哲会長の取締役再任案に反対を推奨したことが27日分かった。企業統治を巡る懸念があるとした。別の米大手が反対を推奨したことが先に判明していた。