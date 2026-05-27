埼玉県立小児医療センターで抗がん剤の髄腔内注射を受けた患者1人が死亡した問題で、センターは27日、神経症状の原因とみられる薬剤「ビンクリスチン」が混入した原因特定は困難だと、医療事故調査委から意見があったと明らかにした。