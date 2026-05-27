埼玉県立小児医療センターで抗がん剤の髄腔内注射を受けた患者1人が死亡した問題で、センターは27日、神経症状の原因とみられる薬剤「ビンクリスチン」の混入を防止する対策を、医療事故調査委員会で取りまとめたと発表した。