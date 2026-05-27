「広島−ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテの４番・山口が反撃の一発を放った。２点を追う六回無死、広島先発・森の真ん中に入った変化球を捉え、左翼ポール際に運ぶ６号ソロとした。「１、２打席目と感じ良く打てていましたが、塁に出ることができなかったので、この打席は先頭として塁に出ることを考えていました。それが良い結果になり良かったです」とコメントした。山口は２４日の楽天戦（楽天）まで４試