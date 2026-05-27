カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）ジャパンプレミアが27日、都内のTOHOシネマズ日比谷で開かれた。黒崎煌代（24）は、23日（フランス時間）の授賞式で日本人初の女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）と同賞を共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）の受賞を、どう受け止めたか？と聞かれると「僕は