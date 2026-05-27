料理や掃除など、家事の負担は家電で削減できる。場合によっては手作業よりも仕上がりが良く、エコになることも。家電でラクして時間を生み出そう。 【私が解説します】「GetNavi」編集部 家電担当・近藤克己家電取材歴30年。秋葉原電気街の歴史をこの目で見て、取材もしてきた。家電量販店の顧問を務めた経験も持つ。 自動調理鍋 元祖“ほったらかし家電”の代名詞であり今も進化中。焦げ付かないよう鍋をかき混ぜ、火加