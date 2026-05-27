パナソニック サイクルテックは、2026年6月にe-BIKEブランドの「XEALT（ゼオルト）」より「XEALT L3（ゼオルト エルスリー）」を発売します。メーカー希望小売価格は23万8000円（税込）。 ↑XEALT L3。フレームサイズ390mmのBE-RL32Sと、フレームサイズ440mmのBE-RL32Mを用意しています。タイヤサイズは700x38C。バッテリー容量は12.0Ahで、充電時間は約4.0時間。走行距離は約45〜90km。 記事のポイント e-Bike（イーバ