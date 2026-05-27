体が大きくなる猫種5選 大型猫の多くは、寒冷地の過酷な環境に適応する過程で誕生しました。豊かな被毛と骨太でがっしりした体格を持ち、性格は温厚で人懐っこいタイプが多いといわれています。ここでは、代表的な猫種5つについて見ていきましょう。 1.メインクーン アメリカ原産のメインクーンは世界最長の猫種としてギネス認定されており、鼻先からしっぽまで123cmという記録を持っていま