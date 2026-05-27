これは筆者の夫の体験談です。ある時、夫の友人夫婦から相談を受けます。それは、生まれてきた赤ちゃんの名づけ。夫は深い意味もなく、ひらめいた名前を口にしたところ、友人夫婦はその名前をとても気に入り、即採用。こんなことから、夫は「名付け親」という誇らしい肩書きを得たのでした。ところが6年後、夫に大ピンチが訪れます。成長した娘さんと再会したものの、名前が思い出せないのでした──！ 「名前、何だっけ？」なん