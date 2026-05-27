対価を受ける目的で他人にキャッシュカードを譲り渡したとして、特別支援学校の教師を逮捕です。逮捕されたのは、岐阜県の特別支援学校教師・稲葉大樹容疑者(37)です。稲葉容疑者は去年10月、何らかの対価を受ける目的で、インターネット銀行の自分名義のキャッシュカード1枚を他人に譲り渡し、電話で暗証番号を伝えた疑いが持たれています。去年11月、金融機関から警察に「凍結した口座がある」と情報