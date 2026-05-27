ガールズグループのプッシーキャット・ドールズが、アメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)で特別パフォーマンスを披露した。デビュー20周年を記念して、ニコール・シャージンガー、アシュリー・ロバーツ、キンバリー・ワイアットの3人で今年再結成を果たしている同グループが、25日にラスベガスで開催された式典でスペシャルメ