エメラルド・フェネル監督は、映画「嵐が丘」で主演の女優マーゴット・ロビーの「ふさふさのわき毛」を見せなかったことを後悔しているという。今年、公開されたエミリー・ブロンテ氏による小説の映画化作で監督を務めたフェネル氏は、ロビー演じるキャサリンのわき毛が見えるシーンを撮影していたものの、「残念ながら」最終盤には含まれなかったと明かした。 【写真】気になる衣装の下「嵐が