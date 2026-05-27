◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセンファルコンＳ２着のエイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は栗東・坂路を単走。川又賢治騎手を背に、力強い後肢の運びで５２秒３―１１秒７をマークした。推進力抜群の動きを見せた同馬に、大久保調教師は「ＮＨＫマイルＣを使わずにここへ。順調です。時計は出ていましたね」とうなずい