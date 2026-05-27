第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラとモデルで女優の岡本多緒が２７日、都内で映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）のジャパンプレミアに登壇した。パリ郊外で介護施設を運営するフランス人女性・マリー＝ルー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。エフィラは「こんばんは。私はヴィルジ