◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）ロッテ・山口航輝外野手（２５）が「４番・左翼」でスタメン出場。２点ビハインドの６回先頭で迎えた第３打席、広島先発左腕の森から左翼ポール際に６号ソロを放った。２６日の広島戦（マツダ）は４打数１安打１打点で勝利に貢献も、２０日の西武戦（県営大宮）からの連続試合本塁打は４でストップ。それでも６戦５発と量産モードは止まらず、交流