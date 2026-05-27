浜松市のコンビニエンスストアで、タバコ30カートンを盗み店員にかがをさせたとして、33歳の無職の女が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区の無職で33歳の女です。警察によりますと、容疑者の女は、4月1日の午前0時ごろ、ファミリーマート浜松鴨江二丁目店で、たばこ約30カートンを盗み車で逃げようとしたところ、取り返そうとしてきた店員を振り切りけがをさせた疑いがもたれ