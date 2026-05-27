◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２７日・神宮）西武・長谷川信哉外野手が神宮の夜空に“幻のアーチ”を放った。２―０の６回１死一塁。１ストライクから放った打球は勢いよく左翼ポール際へと飛んだ。判定はファウルだったが、自ら西口監督に「（ポールを）巻いてる」と指を回してアピールし、指揮官がリプレー検証を要求した。しかし、数分間の検証の後、判定は覆らず試合が再開。最後は一邪飛に倒れた。