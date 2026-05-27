昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサ。ぴちぴちのＴシャツ姿を披露した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「たぶんこの帽子デカイ」とつづって、キャップをかぶった姿で踊るショート動画をアップした。小顔すぎて、たしかにキャップが大きく見える！ピタ