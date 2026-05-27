週刊少年マガジンで連載中の人気漫画『灰仭巫覡』（作者：大暮維人）コミックス第8巻が発売されたことを記念して、『犬夜叉』『うる星やつら』などで知られる漫画家・高橋留美子氏の絶賛コメントを寄せた。これを受け、大暮氏が感激のコメントを公開した。【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ同作を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄