俳優・松本まりかと高橋メアリージュンがダブル主演を務めるMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の追加キャストが27日、発表された。【役衣装ソロカット多数】高校でイケてた女子たち→30代になった姿コンカフェ嬢、ホストキャラも同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナ