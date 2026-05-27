4人組グループ・A.B.C-Zが27日、2026年初となるデジタルシングル「TAP」をリリースし、ミュージックビデオ（MV）を公開した。【動画】A.B.C-Z、2026年初シングル「TAP」MV「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。MVはCGを基調にすることで、コミカルなダンスをあえて無機質に表現しながらも、