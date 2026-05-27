サントリーから『ジムビーム〈オレンジスカッシュ〉缶』が期間限定で登場。バーボン由来の香味をベースに、オレンジスカッシュの力強い味わいを際立たせた新商品となる。【写真】晩酌する妻のために…業務スーパーの大きなブロック氷を無心で削る旦那さん『ジムビーム』は、世界120ヵ国以上で親しまれているバーボンウイスキー。バーボンならではの力強くキレのある味わいが支持されており、2024年販売数量で世界No.1バーボン