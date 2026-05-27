流行して久しいボンボンドロップシールは、いまだブームが続いており、その熱はまだまだ冷めそうにない。ぷっくりと立体的で宝石のような美しさ、かわいさはSNSで「映え」をアピールしたい女性の心をとらえて離さない。市販品は売り切れ続出でなかなか手に入らず、シールを交換するというひと昔前の文化が再燃する原動力にもなっている。 自らシールを製作する工程をアップするうち、フォロワ