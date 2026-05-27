ダイエットや筋力アップなどを目的にトレーナーから個別指導を受ける「パーソナルトレーニング」で利用者がけがをする事故が相次いでいるのを受け、消費者庁の消費者安全調査委員会（消費者事故調）は２７日、事故原因をまとめた報告書を公表した。トレーナーの知識や経験不足などが要因にあるとして、国に対し、トレーナーに求められる基準の策定を業界団体に促すことを求めた。健康ブームなどの影響で、近年はパーソナルトレ