中国・四川省のジャイアントパンダ国立公園に設置されたカメラが、林の中をのそのそと歩く白い動物を捉えました。シロクマにも見えますが、正解は「ジャイアントパンダ」です。遺伝子の突然変異によって白くなったとみられていて、通常のジャイアントパンダと比べると耳は黒くなく、足はほのかに茶色。“世界唯一”とみられる白いオスのパンダで、野生の環境で育っていると考えられています。実は、この白いパンダが姿を見せたのは
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