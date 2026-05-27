6月18日放送開始のMBSドラマ特区「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）の追加キャスト13人が27日、一斉に解禁された。同ドラマは劇作家で演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。松本まりか（41）と高橋メアリージュン（38）のダブル主演で、30代後半女性の人生のモヤモヤ感、恋愛、結婚、キャリア、若さに心がざわつく感覚をリアルかつユーモラスに描く。マリア（高橋）とマッチングアプリで出会ってデートをする「京都の男」