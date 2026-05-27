最近ちーちゃんは目が悪くなってきました。 お散歩中も歩かず、目が見えにくいようです。完全に失明はしていませんが、お外では少し歩くのが怖いようです。 また、光がより眩しく、お散歩中も倒れてしまうようになったので、帽子を買いました。犬が帽子をかぶると変に人間くさくなるのか、通り過ぎる人が微笑んでくれます。一丁前な姿がかわいいちーちゃんなのでした。 ちーちゃんはマイペー