日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーは、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝に向けた意気込みを語った。クラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出を果たしたパレスは現地時間27日にラージョ・バジェカーノと対戦する。タイトルがかかったこの大一番は、今シーズン限りでの退任が決まっているグラスナーにとってはラストマッチになるが、指揮官は昨シーズンのFAカップに続くタイトル