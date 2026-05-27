今季スペイン2部で勝ち点77を稼ぎ、2位で1部昇格を決めたデポルティーボ・ラ・コルーニャ。デポルティーボといえば、2000年代前半にはラ・リーガの上位を争っていた名門だ。1999-00シーズンにはリーガを制し、2001-02シーズンにはスペイン国王杯を制覇。2003-04シーズンはチャンピオンズリーグでベスト4に入った。しかしその後は金銭問題もあり、徐々にチームは弱体化。2010-11シーズンには18位に沈んで2部へ降格することになった