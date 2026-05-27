マンチェスター・ユナイテッドは、暫定監督を務めたマイケル・キャリックを正式な監督に昇格させ、新シーズンを迎えることがアナウンスされた。来季のチャンピオンズリーグの出場権を獲得しており、欧州大会がなかった今季とはまた違う戦いが求められることになる。キャリックの真価が問われるシーズンとなりそうだ。英『THE Sun』は、キャリックが新シーズンに向けて取り組むべき事項をいくつか考察しているが、「選手の放出」も