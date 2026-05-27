日本代表が2026W杯グループステージ初戦で対戦するオランダ代表は、ビッグクラブに在籍する選手も多い強豪の一角だ。ただ、国内での評価はそれほど高くない。現役時代にAZやアヤックス、トゥエンテなどオランダのクラブで長く活躍した元デンマーク代表選手のケネス・ペレス氏は、今のオランダを頼りないチームと表現する。「頼りないチームだね。選手の経歴だけを見れば、良いチームに見えるよ。しかし、最高のコンディションにあ