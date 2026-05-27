懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の5月27日のニュースを見ていきましょう。 【写真をみる】空を飛ぶ桃太郎・記念硬貨に長蛇の列当時の様子 塩田跡地にラジコン150機 まずは、36年前のきょう。岡山県の旧・邑久町の塩田跡地で、ラジコンフライトショーが開催されました。全国から150機のラジコンが勢ぞ