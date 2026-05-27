九州・山口9県の知事による九州地方知事会議が下関市で開かれ、中東情勢に伴う流通の目詰まり解消など国に15項目を提言することを決議しました。9県の知事が顔を揃えた九州地方知事会議。非公開で行われた政策協議では、新たに3つの項目が議題に上りました。このうち中東情勢については、離島や半島を多く抱える九州・山口で輸送コストの増加が地域経済に深刻な打撃を与えているとし、流通の目詰まり解消や重点支援地方交付金の追