「ごみ袋は足りている…」宇部市の篠粼市長は27日の会見で市指定のごみ袋を買いだめする動きがみられると話しました。「供給に問題はない」として、市民に冷静な対応を呼びかけました。宇部市によりますと、市内で指定ごみ袋が一時的に品薄となっている店舗があるということです。イラン情勢の緊迫化による石油製品への影響を不安視する動きや各地でごみ袋不足が報じられていることで買いだめとみられる動きがあるとの認識を