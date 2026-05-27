2027年5月からの長期休館を控えた金沢21世紀美術館。休館期間中に開催を予定している金沢まちなか芸術祭の計画案が示されました。季節ごとに開かれる企画展が市内中心部を彩ります。牛田和希キャスター「来年から長期休館に入る金沢21世紀美術館ですが、さらなるにぎわい創出のためにどんな具体案が示されるのでしょうか」2025年の来館者が200万人を超えるなど県内の観光誘客の目玉となっている金沢21世紀美術館。2027年5月から大