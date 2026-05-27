栃木県の強盗殺人事件で、警察は事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。■“事件を主導”40代男に逮捕状住人の富山英子さんが殺害され、愛犬も殺され、富山さんの息子2人も重傷を負った強盗殺人事件。発生から2週間がたとうとする中、警察は、今回の事件を主導したとみられる人物を特定し、逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材でわかりました。これまでに逮捕されていたのは6人。実行役とみられる16歳の高校