武豊騎手＝栗東・フリー＝が２７日、オフィシャルサイト内の「日記」を更新し、２４日に行われたオークスの振り返りや、今週末にゴーイントゥスカイで挑む日本ダービーへの意気込みなどをつづった。オークスでは自身が騎乗したアランカールは８着。だが、今村聖奈騎手がＪＲＡ女性騎手として史上初めてＧ１を制したことには、「ボクのアランカールが負けたことが悔しいのが一番ですが、彼女が難しいレースを見事に勝ちきったの