お笑い芸人のとにかく明るい安村が２７日放送の日本テレビ系「有吉の壁芸人のコネで超豪華２２組助っ人大集結２時間ＳＰ」（水曜・午後７時）に出演。伝説の振付師の教え子であることが明かされた。東京・オリナス錦糸町を舞台にお笑い芸人がシークレットゲストとコントを展開し、有吉弘行が採点する今回、６０万円を超える高級腕時計を買うかどうか悩む設定の安村の前に現れたのが、振付師のラッキィ池田さん。自ら振り付